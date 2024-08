05 Agosto 2024_ Megawati Soekarnoputri, presidente del Partito Democratico della Lotta Indonesiano (PDIP), ha espresso la sua speranza che le elezioni locali del 2024 si svolgano secondo le regole, senza irregolarità strutturate e sistematiche. Durante un evento a Jakarta, ha sottolineato l'importanza di rispettare i principi di giustizia e di non intimidire gli elettori. Megawati ha anche condiviso le sue esperienze con il popolo indonesiano, evidenziando il desiderio di una democrazia più trasparente e partecipativa. La notizia è stata riportata da liputan6.com. Megawati Soekarnoputri è una figura politica di spicco in Indonesia, nota per il suo ruolo nella storia del paese e per la sua leadership nel PDIP, un partito che ha avuto un impatto significativo sulla politica indonesiana.