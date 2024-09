Indonesia: Megawati Soekarnoputri propone legge internazionale sull'AI

17 Settembre 2024_ La presidente del quinto governo indonesiano, Megawati Soekarnoputri, ha invitato i governi mondiali a creare una legge internazionale per regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale (AI). Durante una lezione pubblica a San Pietroburgo, ha sottolineato i rischi associati all'uso improprio dell'AI da parte di attori non statali. Inoltre, la Polizia di Penajam Paser Utara ha predisposto misure di sicurezza in vista dell'apertura al pubblico della nuova capitale indonesiana, Ibu Kota Nusantara. Infine, il direttore esecutivo di Indonesia Development Research ha affermato che le elezioni locali del 2024 devono essere libere da interferenze governative. La notizia è stata riportata da antaranews.com. La nuova capitale, Ibu Kota Nusantara, è situata in Kalimantan Est e rappresenta un importante progetto di sviluppo per l'Indonesia.