Indonesia: Mercato azionario in calo prima dell'insediamento di Prabowo-Gibran

12 Ottobre 2024_ Questa settimana, il mercato azionario della Bursa Efek Indonesia (BEI) ha mostrato segni di preoccupazione in vista dell'imminente insediamento del Presidente e del Vicepresidente eletti, Prabowo Subianto e Gibran Rakabuming Raka. Durante il periodo dal 7 all'11 ottobre 2024, il valore medio delle transazioni giornaliere è diminuito del 43,2%, scendendo a 11,07 trilioni di rupie. Anche il volume e la frequenza delle transazioni hanno registrato cali significativi, mentre l'indice dei prezzi delle azioni ha mostrato un leggero aumento dello 0,33%. La notizia è riportata da Investor Daily, evidenziando l'andamento incerto del mercato in un momento cruciale per la politica indonesiana. Prabowo Subianto è un ex generale e leader del partito Gerindra, mentre Gibran Rakabuming Raka è il sindaco di Solo e figlio dell'ex presidente Joko Widodo.