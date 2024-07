Indonesia: Mikha Tambayong e Bulgari in un viaggio di rinnovamento a Roma

11 Luglio 2024_ La celebre casa di lusso Bulgari ha collaborato con Mikha Tambayong per un affascinante viaggio di rinnovamento iniziato a Roma, città d'origine della maison. Mikha, icona di charme e sofisticazione moderna, ha visitato la capitale italiana per esplorare la grandezza storica e la ricchezza culturale che ispirano Bulgari. Durante il suo soggiorno, ha visitato luoghi emblematici come il Colosseo e le Terme di Caracalla, che influenzano le collezioni del brand. La sua esperienza culmina con una visita al negozio Bulgari di Via dei Condotti, simbolo dell'eredità e dell'arte del marchio. Lo riporta prestigeonline.com. Mikha continua a incarnare l'essenza di Bulgari anche a Jakarta, attraverso una campagna di moda che celebra il tema del rinnovamento eterno.