Indonesia: Mingyu di SEVENTEEN diventa Brand Ambassador di Bulgari

27 Giugno 2024_ Mingyu, membro del popolare boygroup sudcoreano SEVENTEEN, è stato nominato primo Brand Ambassador locale in Corea per il marchio di gioielli di lusso italiano Bulgari. La notizia è stata annunciata in concomitanza con la sua collaborazione con la rivista Men Noblesse per l'edizione di luglio 2024, dove Mingyu appare indossando le preziose creazioni di Bulgari. SEVENTEEN, gruppo musicale di grande successo, vede in Mingyu uno dei suoi membri più influenti, già volto di altri brand di fama internazionale come Calvin Klein, Lancôme e L'Occitane. La collaborazione con Bulgari sottolinea l'importanza del marchio italiano nel mondo della moda e del lusso. Lo riporta kapanlagi.com. Questa nomina rafforza ulteriormente la presenza di Bulgari nel mercato asiatico, consolidando il legame tra Italia e Corea del Sud.