21 Settembre 2024_ Le autorità indonesiane hanno avviato una serie di misure di sicurezza per garantire il successo del PON XXI, il più grande evento sportivo nazionale, che si svolge a Sumatra Utara. Il Maggiore Generale TNI Roedy Widodo ha annunciato che sono stati effettuati assessamenti su obiettivi strategici e che è stata aumentata la consapevolezza pubblica riguardo ai rischi di radicalizzazione e terrorismo. Inoltre, è stata rafforzata la collaborazione tra BNPT, la National Counter Terrorism Agency, e le forze di polizia locali per monitorare la situazione. Roedy ha sottolineato l'importanza della responsabilità collettiva della comunità nella prevenzione di ideologie divisive. La notizia è riportata da en.tempo.co. Il PON XXI è un evento che coinvolge atleti provenienti da tutta l'Indonesia, e la sua sicurezza è fondamentale per il buon esito della manifestazione.