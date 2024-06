Indonesia: Misure di sicurezza per le elezioni locali 2024

26 Giugno 2024_ Il Coordinatore per gli Affari Politici, Legali e di Sicurezza, Hadi Tjahjanto, ha dato istruzioni specifiche a TNI (Forze Armate Indonesiane), Polri (Polizia Nazionale Indonesiana) e BIN (Agenzia di Intelligence Indonesiana) per garantire la sicurezza delle elezioni locali del 2024. Hadi ha sottolineato l'importanza di identificare e mitigare i potenziali conflitti prima che possano disturbare il processo elettorale. Durante una riunione a Makassar, Sulawesi Meridionale, ha richiesto una sinergia totale tra le autorità locali e centrali per assicurare il corretto svolgimento delle elezioni. Il Vicepresidente Ma'ruf Amin ha inoltre esortato la Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) a fornire informazioni credibili e a combattere la diffusione di notizie false. Lo riporta liputan6.com. Le elezioni locali si terranno il 27 novembre 2024 e richiedono una preparazione meticolosa per evitare disordini.