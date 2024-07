Indonesia: Misure sanitarie e sociali in primo piano

4 Luglio 2024_ Il Ministro della Salute Budi Gunadi Sadikin ha dichiarato che l'introduzione di medici stranieri in Indonesia non è volta a competere...

4 Luglio 2024_ Il Ministro della Salute Budi Gunadi Sadikin ha dichiarato che l'introduzione di medici stranieri in Indonesia non è volta a competere con i medici locali, ma a salvare vite e accelerare il trasferimento di conoscenze. Il Ministro Coordinatore per lo Sviluppo Umano e la Cultura, Muhadjir Effendy, ha annunciato che il tasso di povertà di marzo 2024 è il più basso degli ultimi dieci anni, scendendo al 9,03%. Il Presidente Joko Widodo ha firmato la legge sul benessere materno e infantile nei primi 1.000 giorni di vita, garantendo diritti come il congedo post-partum fino a sei mesi. Inoltre, il Ministero dell'Ambiente e delle Foreste ha evidenziato il potenziale economico dei banchi di raccolta rifiuti, stimato fino a 92 miliardi di rupie al mese. Lo riporta antaranews.com. Queste iniziative riflettono l'impegno del governo indonesiano nel migliorare la salute pubblica e il benessere sociale.