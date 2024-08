Indonesia: Momento di cordialità tra ministri prima della riunione di gabinetto

13 Agosto 2024_ Prima della prima riunione di gabinetto a Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, i ministri Airlangga Hartarto e Bahlil Lahadalia hanno condiviso un momento di amicizia, posando per una foto insieme. Questo incontro è significativo poiché Airlangga ha recentemente lasciato la carica di Presidente del Partito Golkar, mentre Bahlil è considerato il suo possibile successore. Inoltre, il presidente del DPW PKS di Jakarta ha rivelato di aver offerto ad Anies Baswedan di unirsi al suo partito, ma Anies ha rifiutato, desiderando mantenere una posizione neutrale. La notizia è stata riportata da liputan6.com, evidenziando le dinamiche politiche in corso in Indonesia. I ministri coinvolti sono figure chiave nel governo indonesiano, con Airlangga che ha un ruolo cruciale nell'economia e Bahlil che si occupa degli investimenti.