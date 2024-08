Indonesia: Mostra di mosaico italiano celebra 75 anni di relazioni bilaterali

27 Agosto 2024_ L'Istituto Italiano di Cultura di Jakarta ha inaugurato una mostra multimediale dedicata all'arte del mosaico italiano, in occasione del 75° anniversario delle relazioni tra Indonesia e Italia. La mostra, intitolata "Mosaico: Italian Code of a Timeless Art", si svolge presso il Ciputra Artpreneur di Kuningan, Jakarta, fino al 28 agosto. Attraverso materiali d'archivio, animazioni grafiche e filmati, i visitatori possono esplorare la ricca storia e cultura italiana legata a questa forma d'arte antica. La direttrice dell'istituto, Maria Battaglia, ha sottolineato l'importanza del mosaico, che risale a 3.000 anni fa, evidenziando opere iconiche come quelle della Cappella Palatina in Sicilia. La notizia è riportata da thejakartapost.com. L'evento è realizzato in collaborazione con l'Ambasciata Italiana e PT Piaggio Indonesia, produttore del famoso marchio Vespa.