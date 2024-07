Indonesia: Moto Guzzi protagonista al GIIAS 2024

4 Luglio 2024_ Moto Guzzi, il celebre marchio italiano di motociclette, sarà uno dei protagonisti del GIIAS 2024, la più grande fiera automobilistica del Sud-Est asiatico, che si terrà dal 18 al 28 luglio a ICE BSD. Fondata nel 1921 da Emanuele Vittorio Parodi, Carlo Guzzi e Giorgio Parodi, Moto Guzzi è nota per il suo logo con l'aquila ad ali spiegate e per i suoi modelli iconici. Dal 2004, l'azienda fa parte del gruppo Piaggio, un colosso dell'automotive italiano. Tra i modelli esposti ci saranno la V7 Stone, la V855 Travel e la V100 Mandello Aviazione Navale, con prezzi che possono raggiungere i 535 milioni di rupie indonesiane. Lo riporta depok.pikiran-rakyat.com. La partecipazione di Moto Guzzi al GIIAS 2024 sottolinea l'importanza del mercato indonesiano per i marchi italiani di alta gamma.