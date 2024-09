Indonesia: Motul celebra i suoi distributori con un viaggio in Europa e WSBK a Cremona

25 Settembre 2024_ PT Motul Indonesia Energy ha organizzato un esclusivo viaggio in Europa per i suoi distributori, visitando luoghi iconici in...

25 Settembre 2024_ PT Motul Indonesia Energy ha organizzato un esclusivo viaggio in Europa per i suoi distributori, visitando luoghi iconici in Italia e Svizzera. Durante il viaggio, i partecipanti hanno esplorato Milano, Venezia e il Lago di Garda, vivendo esperienze uniche come gite in gondola e visite a centri commerciali famosi. Il viaggio si è concluso con la partecipazione al World Superbike (WSBK) a Cremona, dove i distributori hanno supportato i piloti del Kawasaki Racing Team. La notizia è riportata da otosia.com, evidenziando l'importanza della collaborazione tra Motul e i suoi partner. Questo evento ha rafforzato i legami tra l'Indonesia e l'Italia, celebrando la cultura e le tradizioni di entrambi i Paesi.