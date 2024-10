Indonesia: Mukhlis presenta la sua visione per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali

26 Ottobre 2024_ Durante il primo dibattito trasmesso in diretta da Metro TV, Muhamad Mukhlis ha delineato la sua visione per un futuro sostenibile e...

26 Ottobre 2024_ Durante il primo dibattito trasmesso in diretta da Metro TV, Muhamad Mukhlis ha delineato la sua visione per un futuro sostenibile e resiliente per le comunità indonesiane. Tra le proposte, l'incremento delle infrastrutture stradali e dei servizi elettrici e di telecomunicazione in tutte le aree rurali. Mukhlis ha anche sottolineato l'importanza di sostenere l'economia agricola e dei pescatori, oltre a garantire l'accesso a fertilizzanti e carburanti sussidiati. Infine, ha promesso un budget annuale di almeno 400 milioni di rupie per ogni villaggio, per promuovere uno sviluppo equo. La notizia è riportata da metrotvnews.com. Mukhlis è un candidato politico che si propone di migliorare le condizioni di vita nelle aree rurali di Kalimantan Centrale, un'importante regione indonesiana.