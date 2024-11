Indonesia: Natan propone riforme per l'istruzione a Papua Pegunungan

02 Novembre 2024_ Natan, candidato governatore di Papua Pegunungan, ha denunciato le condizioni precarie del sistema educativo nella regione, promettendo di migliorare le infrastrutture scolastiche. Durante un dibattito, ha sottolineato l'importanza di garantire che nessun bambino della regione resti escluso dalla scuola per motivi economici. Natan ha anche proposto l'implementazione di un modello educativo basato su collegi, collaborando con enti governativi e religiosi. La sua visione include la creazione di università per affrontare le sfide educative locali, come riportato da metrotvnews.com. Papua Pegunungan è una provincia indonesiana situata nella parte orientale del paese, caratterizzata da una popolazione indigena e da sfide significative in termini di accesso all'istruzione e sviluppo infrastrutturale.