Indonesia: Nave con materiali per BTS BAKTI scompare nelle acque di Papua

22 Luglio 2024_ La nave Cita XX, che trasportava materiali per la Base Transceiver Station (BTS) BAKTI del Ministero delle Comunicazioni e dell'Informatica (Kominfo), è scomparsa nelle acque di Papua. La nave era partita da Timika il 15 luglio 2024 e doveva arrivare a Yahukimo il 18 luglio 2024. La perdita di contatto è avvenuta il 17 luglio 2024. Le autorità stanno conducendo ricerche per localizzare la nave scomparsa. Lo riporta antaranews.com. La BTS BAKTI è un'iniziativa del governo indonesiano per migliorare la connettività nelle aree remote del paese.