Indonesia: Necessità di accelerare la crescita economica per raggiungere la Visi Indonesia Emas 2045

8 Luglio 2024_ La crescita economica dell'Indonesia, mantenuta intorno al 5% negli ultimi 10 anni, non sarà sufficiente per realizzare la Visi Indonesia Emas 2045. Per trasformare questo grande sogno in realtà, è necessario accelerare la crescita economica al 6% - 8% annuo. Questo obiettivo richiede sforzi concertati e politiche economiche mirate per stimolare lo sviluppo. La Visi Indonesia Emas 2045 rappresenta un piano strategico per il futuro del paese, mirato a raggiungere un'economia avanzata e prospera entro il 2045. Lo riporta Investor Daily Indonesia. La sfida principale sarà implementare riforme strutturali e attrarre investimenti per sostenere questa accelerazione economica.