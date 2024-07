Indonesia: Necessità di ammodernare la legge sulla radiodiffusione

4 Luglio 2024_ Le emittenti indonesiane affrontano sfide significative a causa della mancata revisione della legge sulla radiodiffusione, in vigore da oltre 22 anni. Il rettore dell'Università Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Dr. Ma'mun Murod, ha sollecitato il governo e il Parlamento a discutere urgentemente l'emendamento della legge durante la Conferenza sulla Radiodiffusione Indonesiana 2024. La conferenza ha evidenziato l'importanza di una nuova legge che rifletta le trasformazioni digitali e mantenga i valori della Pancasila e della Costituzione del 1945. Ubaidillah, presidente della Commissione per la Radiodiffusione Indonesiana (KPI), ha confermato che il KPI non ha ancora ricevuto il testo del disegno di legge. Lo riporta republika.co.id. La conferenza ha anche sottolineato la necessità di regolamentare le nuove piattaforme mediatiche per garantire contenuti conformi all'ideologia nazionale.