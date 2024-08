Indonesia: Nessun divieto per la partecipazione alla celebrazione del HUT RI ke-79 a IKN

10 Agosto 2024_ Il presidente della Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, Syaharei Jaang, ha confermato che non ci sono divieti per i residenti locali...

10 Agosto 2024_ Il presidente della Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, Syaharei Jaang, ha confermato che non ci sono divieti per i residenti locali di partecipare alla celebrazione del 79° anniversario dell'Indipendenza dell'Indonesia, che si terrà a Ibu Kota Nusantara (IKN) il 17 agosto 2024. Jaang ha dichiarato che è stato invitato a partecipare e che anche altri leader delle comunità locali sono stati coinvolti. Tuttavia, ha avvertito che potrebbero esserci alcune restrizioni a causa della fase di costruzione in corso di IKN. Il governo ha riservato circa 400 posti per i leader locali e 500 per i residenti delle aree circostanti, come riportato da antaranews.com. La speranza è che la costruzione di IKN venga completata presto, permettendo ai cittadini di vedere la nuova capitale del paese.