Indonesia: Nuova entità per la gestione degli investimenti pubblici

12 Novembre 2024_ Il governo indonesiano ha istituito il Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) per migliorare la gestione degli asset statali e alleggerire il bilancio pubblico (APBN). Questa nuova entità è progettata per operare in modo indipendente, consentendo al governo di allocare risorse finanziarie in altri settori strategici. BPI Danantara si propone di aumentare il valore degli investimenti pubblici e di promuovere sinergie tra le aziende statali (BUMN) per una maggiore efficienza. Tuttavia, è necessario prestare attenzione ai rischi sistemici legati a decisioni di investimento inadeguate, come riportato da Investor Daily Indonesia. Il BPI Danantara rappresenta un passo significativo verso una gestione più professionale e strategica delle risorse pubbliche in Indonesia.