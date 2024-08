Indonesia: Nuove esperienze culinarie italiane a Bali con Amici e Satoshi

27 Agosto 2024_ Bali continua a consolidare la sua reputazione come melting pot culinario globale, con l'apertura di nuovi ristoranti che offrono...

27 Agosto 2024_ Bali continua a consolidare la sua reputazione come melting pot culinario globale, con l'apertura di nuovi ristoranti che offrono esperienze gastronomiche uniche. Tra questi, spiccano Amici, un ristorante italiano guidato dallo chef Alessandro D’Amico, che propone piatti classici italiani con un tocco contemporaneo, e Satoshi, che combina la cucina italiana con ingredienti giapponesi. Amici, con un menu creato dal maestro Enrico Bartolini, offre specialità come Ravioli Alla Vaccinara e Margherita pizza, mentre Satoshi presenta piatti innovativi come Arancini con wagyu tartare. La notizia è riportata da manual.co.id, evidenziando l'influenza della cucina italiana a Bali, un luogo dove la tradizione gastronomica italiana si fonde con l'ospitalità balinese.