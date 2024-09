Indonesia: Nuove iniziative economiche e avvertimenti contro le frodi fiscali

22 Settembre 2024_ Diverse notizie economiche hanno caratterizzato il 21 settembre 2024 in Indonesia, tra cui un avviso sulle nuove modalità di frode che si spacciano per il Direktorat Jenderal Pajak (DJP) del Ministero delle Finanze. Inoltre, il Ministero PPN/Bappenas ha annunciato piani per trasformare Bali, in particolare la regione di Buleleng, in un hub per l'industria aerospaziale nell'Indonesia orientale. Il Ministro delle Cooperative e delle PMI, Teten Masduki, ha anche sottolineato l'importanza di espandere i forum commerciali all'estero per le piccole e medie imprese. Infine, il DJP ha esortato la popolazione a rimanere vigile contro le frodi fiscali. La notizia è stata riportata da antaranews.com. Queste iniziative mirano a rafforzare l'economia indonesiana e a proteggere i cittadini da truffe sempre più sofisticate.