Indonesia: Nuove misure per la sostenibilità ambientale nel settore turistico

12 Agosto 2024_ Il governo indonesiano ha annunciato un pacchetto di misure per promuovere la sostenibilità ambientale nel settore turistico, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ecologico delle attività turistiche. Le nuove politiche includono incentivi per le strutture ricettive che adottano pratiche ecologiche e programmi di sensibilizzazione per i turisti riguardo al rispetto dell'ambiente. Inoltre, il governo prevede di collaborare con le comunità locali per sviluppare iniziative di turismo sostenibile che valorizzino le risorse naturali e culturali del Paese. Queste misure sono state presentate durante una conferenza stampa a Bali, come riportato da Investor Daily Indonesia. L'iniziativa mira a garantire che il turismo in Indonesia possa prosperare senza compromettere la bellezza naturale e la biodiversità delle sue isole.