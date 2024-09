Indonesia: Nuove misure per ridurre l'inquinamento atmosferico nelle città

06 Settembre 2024_ Il governo indonesiano sta implementando nuove strategie per ridurre l'inquinamento atmosferico nelle grandi città, con un focus...

06 Settembre 2024_ Il governo indonesiano sta implementando nuove strategie per ridurre l'inquinamento atmosferico nelle grandi città, con un focus sull'espansione del servizio di trasporto pubblico TransJakarta e l'uso di autobus elettrici. Il deputato Rachmat Kaimuddin ha annunciato l'introduzione di carburanti più ecologici, con l'obiettivo di avere biodiesel e benzina a basse emissioni entro il 2024 e 2025. Inoltre, sono previsti 200 nuovi autobus elettrici per il servizio TransJakarta entro la fine del 2024, contribuendo così a una mobilità più sostenibile. La notizia è stata riportata da liputan6.com. Queste iniziative fanno parte di un impegno più ampio del governo indonesiano per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico e migliorare la qualità dell'aria nel paese.