Indonesia: Nuove politiche per la crescita economica e lo sviluppo regionale

02 Ottobre 2024_ Il governo indonesiano ha lanciato due importanti strumenti di politica economica, il Progetto Strategico Nazionale (PSN) e le Aree Economiche Speciali (KEK), per stimolare la crescita economica e garantire uno sviluppo equo. Queste iniziative mirano a promuovere investimenti e a migliorare le condizioni economiche anche al di fuori dell'isola di Giava, dove si concentra la maggior parte delle risorse. Dal 2016, il PSN ha già dimostrato di accelerare gli investimenti e il commercio, contribuendo a una riforma strutturale del paese. Le KEK, incluse nel PSN, beneficiano di agevolazioni come la semplificazione delle autorizzazioni e incentivi fiscali, favorendo così lo sviluppo di settori strategici. La notizia è riportata da Investor Daily Indonesia. Queste politiche rappresentano un passo significativo verso un'economia più inclusiva e diversificata in Indonesia.