Indonesia: Nuove regole per il fintech P2P lending facilitano l'accesso ai prestiti per le startup

23 Luglio 2024_ L'Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ha introdotto nuove normative che consentono alle piattaforme di fintech peer-to-peer (P2P) lending di offrire prestiti online fino a 10 miliardi di rupie, un aumento significativo rispetto al limite precedente di 2 miliardi. Questa misura è stata accolta positivamente dagli economisti, che ritengono che faciliterà l'accesso al finanziamento per le startup e le piccole e medie imprese (PMI) in Indonesia, spesso escluse dai circuiti bancari tradizionali. David E Sumual, capo economista di PT Bank Central Asia Tbk, ha sottolineato che queste nuove regole potrebbero stimolare la nascita di nuovi imprenditori nel paese. Le startup, che di solito non soddisfano i criteri bancari per i prestiti, potranno ora accedere a fondi necessari per la loro crescita, come riportato da Investor Daily Indonesia. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per sostenere l'ecosistema imprenditoriale indonesiano, in un contesto in cui le PMI sono fondamentali per l'economia nazionale.