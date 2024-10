Indonesia: Nuovo governo pronto a lanciare programmi economici prioritari

19 Ottobre 2024_ Il nuovo governo indonesiano, guidato dal Presidente Prabowo Subianto e dal Vicepresidente Gibran Rakabuming Raka, è chiamato a implementare rapidamente programmi economici prioritari. Tra le iniziative principali ci sono il Programma Makan Bergizi Gratis (PMBG), che offre pasti nutrienti gratuiti, e la promozione dell'industrializzazione attraverso la hilirisasi, ovvero la trasformazione delle risorse primarie in prodotti finiti. Questi programmi sono considerati fondamentali per affrontare la crisi del potere d'acquisto che affligge l'economia indonesiana e per creare nuovi posti di lavoro. La notizia è riportata da Investor Daily. Il governo si propone di rispondere alle sfide economiche attuali, puntando su misure che possano stimolare la crescita e il benessere della popolazione.