Indonesia: Nuovo sistema di power wheeling per migliorare l'efficienza energetica

23 Agosto 2024_ Il Ministro degli Investimenti e Capo della BKPM, Bahlil Lahadalia, ha presentato un nuovo sistema di power wheeling, progettato per ottimizzare la distribuzione dell'energia in Indonesia. Questo sistema mira a migliorare l'efficienza energetica, facilitando la condivisione dell'energia tra diverse aree e riducendo i costi operativi. La proposta è parte di un'iniziativa più ampia per modernizzare le infrastrutture energetiche del Paese e promuovere l'uso sostenibile delle risorse. L'implementazione di questo sistema potrebbe avere un impatto significativo sul settore energetico indonesiano, contribuendo a una maggiore sostenibilità. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. Il sistema di power wheeling è un passo importante verso la transizione energetica dell'Indonesia, un Paese che sta cercando di diversificare le sue fonti di energia e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.