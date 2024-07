Indonesia: Obiettivo di crescita economica del 5,2% per il 2024 ancora raggiungibile

10 Luglio 2024_ L'obiettivo di crescita economica del 5,2% fissato nel Bilancio dello Stato (APBN) 2024 dell'Indonesia è ancora raggiungibile, nonostante le pressioni delle dinamiche globali. La condizione necessaria è la riduzione del tasso di interesse di riferimento della Banca d'Indonesia (BI), attualmente al 6,25%, per consentire una maggiore espansione industriale. La riduzione del tasso di interesse potrebbe fornire lo spazio necessario per un'espansione significativa degli operatori industriali. Questo approccio mira a stimolare l'economia nazionale in un contesto globale incerto. Lo riporta Investor Daily Indonesia. La Banca d'Indonesia è l'istituzione finanziaria centrale del Paese, responsabile della politica monetaria e della stabilità finanziaria.