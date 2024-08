Indonesia: OJK si prepara a regolare gli asset finanziari digitali dal 2025

10 Agosto 2024_ L'Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dell'Indonesia assumerà la responsabilità della regolamentazione e supervisione degli asset finanziari digitali, inclusi i criptovalute, a partire da gennaio 2025. Questa decisione è in linea con le disposizioni della nuova legge PPSK, che conferisce all'OJK il potere di gestire tali asset. La transizione avverrà dal Bappebti, l'ente attualmente incaricato della supervisione di questi strumenti finanziari. La mossa mira a garantire una maggiore sicurezza e trasparenza nel mercato delle criptovalute in Indonesia, come riportato da Investor Daily. L'OJK, l'autorità di regolamentazione finanziaria indonesiana, si propone di migliorare la governance e la protezione degli investitori nel settore in rapida crescita delle finanze digitali.