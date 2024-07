Indonesia: Oltre 38.000 arresti per droga dal settembre 2023

9 Luglio 2024_ Dal 21 settembre 2023, la task force per la lotta alla droga, istituita su direttiva del Presidente Joko Widodo, ha arrestato più di 38.000 sospetti. Le operazioni hanno portato al sequestro di ingenti quantità di prove in diverse regioni dell'Indonesia. Questo risultato rappresenta un significativo passo avanti nella lotta contro il narcotraffico nel paese. La task force continua a intensificare le sue attività per contrastare il problema della droga. Lo riporta antaranews.com. Le autorità indonesiane sottolineano l'importanza della collaborazione tra le forze dell'ordine e la comunità per mantenere questi risultati.