Indonesia: Operazione contro il traffico di lavoratori migranti illegali

18 Luglio 2024_ Le autorità indonesiane hanno recentemente condotto un'operazione contro il traffico di lavoratori migranti illegali a Gunung Putri, nel villaggio di Ciangsana, nella reggenza di Bogor, Giava Occidentale. Durante l'operazione, sono stati trovati 25 lavoratori migranti illegali, di cui 23 provenienti da Nusa Tenggara Occidentale e 2 da Giava Orientale. Attualmente, i lavoratori sono ospitati in una struttura di accoglienza del BP2MI a Ciracas, Jakarta Est, in attesa di una decisione sul loro futuro. Il capo del BP2MI, Benny Rhamdani, ha sottolineato l'importanza di perseguire legalmente i responsabili del traffico di esseri umani. Lo riporta metrotvnews.com. Le autorità stanno valutando se i lavoratori potranno partire per l'Arabia Saudita attraverso canali ufficiali o se saranno rimpatriati.