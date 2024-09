Indonesia: Papa Francesco celebrerà una messa storica a Jakarta

04 Settembre 2024_ Il leader della Chiesa cattolica, Papa Francesco, è in Indonesia e terrà una messa presso l'Istana Olah Raga (Istora) di Jakarta....

04 Settembre 2024_ Il leader della Chiesa cattolica, Papa Francesco, è in Indonesia e terrà una messa presso l'Istana Olah Raga (Istora) di Jakarta. Jazuli Juwaini, presidente del gruppo parlamentare PKS, ha accolto con favore la visita, sottolineando l'importanza della tolleranza religiosa nel paese. Juwaini ha anche affermato che non è necessario limitare la trasmissione dell'azaan, il richiamo alla preghiera islamica, durante la messa, evidenziando la capacità della società indonesiana di rispettare le pratiche religiose di tutti. La notizia è stata riportata da liputan6.com. La visita di Papa Francesco rappresenta un momento significativo per la comunità cattolica indonesiana, che è parte di una nazione a maggioranza musulmana, e riflette l'impegno del paese verso la tolleranza religiosa.