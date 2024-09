Indonesia: Papa Francesco in visita storica per promuovere la pace e la fraternità

04 Settembre 2024_ Il 3 settembre 2024, l'aeroporto Soekarno Hatta di Giacarta ha accolto Papa Francesco, in visita in Indonesia per promuovere la...

04 Settembre 2024_ Il 3 settembre 2024, l'aeroporto Soekarno Hatta di Giacarta ha accolto Papa Francesco, in visita in Indonesia per promuovere la pace e la fraternità tra i popoli. Durante il suo soggiorno di tre giorni, il Papa presiederà una Messa al Gelora Bung Karno, con la partecipazione di circa 90.000 cattolici provenienti da tutto il Paese. Questa visita segna un momento significativo nelle relazioni diplomatiche tra Indonesia, nazione a maggioranza musulmana, e il Vaticano, e ha un profondo significato spirituale per la comunità cattolica indonesiana. La visita del Papa, che ha scelto di viaggiare su un volo commerciale, sottolinea un messaggio di semplicità e umiltà. La notizia è riportata da metrotvnews.com. La presenza di Papa Francesco in Indonesia rappresenta un'opportunità per rafforzare i legami interreligiosi e promuovere la tolleranza in una nazione caratterizzata da una grande diversità culturale.