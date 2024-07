Indonesia: Papa Francesco visita Trieste e annuncia viaggio in Indonesia

8 Luglio 2024_ Papa Francesco ha visitato la città di Trieste, in Italia, per esortare i politici a collaborare e riconquistare la fiducia degli elettori. Durante la visita, il Papa ha espresso preoccupazione per il populismo che minaccia la democrazia globale. Questa è stata la quarta visita del Papa fuori dal Vaticano, prima di un tour di 12 giorni in Asia e nel Pacifico previsto per settembre, che includerà anche l'Indonesia. Il Papa, che attualmente utilizza una sedia a rotelle, ha migliorato notevolmente la sua salute e si prepara per il suo primo viaggio internazionale dopo la visita a Marsiglia nel 2023. Lo riporta kompas.id. La visita del Papa in Indonesia sarà un evento significativo, rafforzando i legami tra il Vaticano e il paese asiatico.