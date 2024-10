Indonesia: Partito Golkar respinge accuse di scambi illeciti per posti ministeriali

02 Ottobre 2024_ Il Segretario Generale del Partito Golkar, Sarmuji, ha categoricamente negato le accuse di coinvolgimento in pratiche di "tukar guling" (scambio) riguardanti la presidenza del MPR RI e le nomine ministeriali nel governo di Prabowo-Gibran. Sarmuji ha sottolineato che l'assegnazione di posti ministeriali al suo partito è basata sulla competenza dei suoi membri e non su accordi non etici. Ha espresso la speranza che Golkar ottenga più di cinque posti ministeriali, evidenziando la preparazione dei suoi tecnocrati per le esigenze del governo. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un incontro al complesso parlamentare di Senayan, Jakarta, come riportato da Investor Daily. Il MPR RI, il Parlamento indonesiano, è attualmente in fase di riorganizzazione, con Ahmad Muzani del Fronte Gerindra che ha confermato che il processo di selezione dei leader è ancora in corso.