Indonesia: Pemetaan kerawanan Pilkada 2024 e ruolo dell'intelligence

26 Agosto 2024_ Il Ministro Coordinatore per la Politica, la Legge e la Sicurezza, Hadi Tjahjanto, ha sottolineato l'importanza del lavoro dell'intelligence in vista delle elezioni regionali del 2024 in Indonesia. Durante un evento a Jakarta, ha affermato che le forze di sicurezza, TNI e Polri, sono impegnate su tutto il territorio, richiedendo un monitoraggio costante da parte degli apparati di intelligence. Hadi ha anche menzionato che la Bawaslu ha condotto una mappatura delle vulnerabilità legate alle elezioni, ma la situazione sul campo rimane dinamica, necessitando di un indice di rischio aggiornato dalla polizia. La notizia è riportata da metrotvnews.com. Le elezioni regionali, note come Pilkada, sono un momento cruciale per la democrazia indonesiana, coinvolgendo la scelta dei governatori e dei sindaci in tutto il Paese.