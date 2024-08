Indonesia: Pertamina EP implementa tecnologia CCS per ridurre le emissioni di carbonio

21 Agosto 2024_ Pertamina EP, una delle principali compagnie petrolifere indonesiane, ha implementato con successo la tecnologia Carbon Capture and...

21 Agosto 2024_ Pertamina EP, una delle principali compagnie petrolifere indonesiane, ha implementato con successo la tecnologia Carbon Capture and Storage (CCS) nel campo Sukowati per ridurre le emissioni di carbonio e aumentare la produzione di petrolio. Questa innovativa tecnologia consente di catturare e immagazzinare il carbonio emesso durante le operazioni di estrazione, contribuendo così alla sostenibilità ambientale. L'iniziativa rappresenta un passo significativo verso la transizione energetica in Indonesia, un Paese che sta cercando di bilanciare crescita economica e responsabilità ambientale. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. Pertamina EP è una sussidiaria di Pertamina, la compagnia petrolifera statale indonesiana, e il campo Sukowati è uno dei principali giacimenti di petrolio del Paese.