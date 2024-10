Indonesia: Pertamina Lubricants cresce in Europa grazie a Valentino Rossi

01 Ottobre 2024_ Pertamina Lubricants ha visto un aumento della sua notorietà in Europa dopo aver stretto una partnership con il VR46 Racing Team di Valentino Rossi. Questa collaborazione, che durerà fino al 2026, ha reso il marchio indonesiano più visibile tra i fan del MotoGP, in particolare in Italia. Il VP Marketing di Pertamina, Nugroho Setyo Utomo, ha dichiarato che l'azienda è ora considerata "sexy" nel mercato europeo grazie a questa alleanza. Inoltre, la partnership non si limita agli eventi di gara, ma include anche lo sviluppo di tecnologie e talenti giovanili in Indonesia, come riportato da detik.com. Pertamina Lubricants sta quindi non solo espandendo la sua presenza internazionale, ma contribuendo anche alla crescita del motorsport in Indonesia.