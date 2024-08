Indonesia: Piaggio apre un nuovo dealer Motoplex a Bekasi per Vespa e Piaggio

14 Agosto 2024_ PT Piaggio Indonesia ha inaugurato un nuovo dealer Motoplex a Bekasi, dedicato ai marchi italiani Vespa e Piaggio. Situato in Jl. Diponegoro, il dealer offre un'esperienza premium con servizi di vendita, assistenza e ricambi, rispondendo alla crescente domanda di veicoli a due ruote in questa area in rapida espansione. La nuova struttura, che occupa 446 metri quadrati, presenta un showroom con i modelli più recenti, tra cui la Vespa Primavera e Sprint 2024. La notizia è stata riportata da rockomotif.com, evidenziando l'impegno di Piaggio nel promuovere lo stile di vita italiano in Indonesia. Il dealer non solo offre prodotti di alta qualità, ma funge anche da punto di incontro per gli appassionati di motociclette italiane.