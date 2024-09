Indonesia: Piaggio apre un nuovo dealer Motoplex a Tambun, Bekasi

09 Settembre 2024_ PT Piaggio Indonesia ha inaugurato un nuovo dealer Motoplex 2 Brand a Tambun, Bekasi, in collaborazione con PT Gunung Selamat Jaya. Questo dealer, il 59° in Indonesia, offre un'esperienza unica per gli appassionati dei marchi italiani Piaggio e Vespa, presentando un design moderno e una gamma completa di servizi. La nuova struttura, situata in una zona industriale in crescita, mira a soddisfare la crescente domanda di veicoli premium italiani nella regione. Come riportato da markettrack.id, l'apertura del dealer include offerte speciali per i clienti, sottolineando l'impegno di Piaggio nel promuovere uno stile di vita all'italiana in Indonesia. Il dealer non solo espone i modelli più recenti, ma funge anche da punto di incontro per gli appassionati di motociclette italiane.