Indonesia: Piaggio celebra il Batik con i fan della Vespa a Jakarta

25 Ottobre 2024_ PT Piaggio Indonesia ha organizzato un evento per celebrare la Giornata Nazionale del Batik, invitando gli appassionati di Vespa a partecipare a un giro in moto e a scoprire la cultura del batik presso il Museo Batik Indonesia a Jakarta. L'iniziativa mira a preservare il batik, un patrimonio culturale indonesiano riconosciuto a livello mondiale, e a coinvolgere le nuove generazioni in modo divertente e accessibile. Durante l'evento, i partecipanti hanno indossato abiti a tema batik e hanno partecipato a tour del museo e workshop di batik, evidenziando l'importanza di questa tradizione. La notizia è riportata da markettrack.id. Piaggio ha già lanciato modelli di Vespa ispirati al batik, come la Vespa Batik LX 125, sottolineando il legame tra la cultura indonesiana e il marchio italiano.