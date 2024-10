Indonesia: Piaggio celebra il Batik con i fan della Vespa a Jakarta

02 Ottobre 2024_ PT Piaggio Indonesia ha organizzato un evento per celebrare il Batik, patrimonio culturale indonesiano riconosciuto dall'UNESCO, invitando gli appassionati di Vespa a partecipare a un tour al Museo Batik in Jakarta. Durante l'evento, i partecipanti hanno indossato abiti a tema Batik e hanno preso parte a workshop per apprendere l'arte della creazione del Batik. L'iniziativa mira a promuovere la cultura del Batik tra le nuove generazioni, sottolineando l'importanza di preservare questa tradizione. Come riportato da otomotif1.com, Piaggio ha anche lanciato modelli di Vespa ispirati al Batik, come la Vespa Batik LX 125 i-get Special Edition, che celebra la ricchezza culturale dell'Indonesia. Questo evento rappresenta un legame significativo tra la tradizione indonesiana e il marchio italiano, evidenziando l'impegno di Piaggio nella valorizzazione delle culture locali.