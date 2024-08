Indonesia: Piaggio espande la sua rete di concessionari con un nuovo showroom a Bekasi

13 Agosto 2024_ Piaggio Indonesia ha inaugurato un nuovo concessionario Motoplex 2 brand a Tambun, Bekasi, nella provincia di Giava Occidentale. Questo showroom, il 59° in Indonesia, offre prodotti e servizi 3S (vendita, assistenza e ricambi) per i fan dei marchi Piaggio e Vespa. La struttura, che si estende su 446 m², presenta un design moderno e accoglie le ultime novità, tra cui la Vespa Primavera e Sprint 2024. La manager di Piaggio Indonesia, Ayu Hapsari, ha sottolineato l'impegno dell'azienda nel fornire un'esperienza premium e soluzioni di mobilità in stile italiano. La notizia è stata riportata da oto.com, evidenziando l'importanza della presenza di Piaggio in un'area industriale in crescita come Bekasi.