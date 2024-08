Indonesia: Piaggio Indonesia lancia l'evento MOTION per celebrare la cultura motociclistica italiana

26 Agosto 2024_ Piaggio Indonesia ha annunciato il lancio dell'evento MOTION: Motoplex in Action, che si svolgerà in diverse città indonesiane...

26 Agosto 2024_ Piaggio Indonesia ha annunciato il lancio dell'evento MOTION: Motoplex in Action, che si svolgerà in diverse città indonesiane attraverso la rete di dealer Motoplex. Questo evento mira a offrire un'esperienza di guida premium, permettendo ai partecipanti di provare i celebri modelli italiani di Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi. MOTION, che ha avuto inizio nel 2023, è diventato un punto di incontro per appassionati di moto e lifestyle, promuovendo attività che uniscono esperienza, intrattenimento e empowerment. Come riportato da industry.co.id, l'iniziativa sottolinea l'impegno di Piaggio Indonesia nel rafforzare la comunità motociclistica e celebrare l'heritage italiano nel settore delle due ruote. L'evento include attività come test ride e incontri comunitari, offrendo un'opportunità unica per gli appassionati di connettersi e condividere la loro passione.