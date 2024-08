Indonesia: Piaggio Indonesia lancia l'evento 'Motoplex in Action' per celebrare il motociclismo italiano

23 Agosto 2024_ PT Piaggio Indonesia ha inaugurato l'evento 'Motoplex in Action', dedicato agli appassionati di motociclismo, che si svolgerà in...

23 Agosto 2024_ PT Piaggio Indonesia ha inaugurato l'evento 'Motoplex in Action', dedicato agli appassionati di motociclismo, che si svolgerà in diverse città indonesiane. L'iniziativa offre un'esperienza premium di guida con i celebri marchi italiani Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, attraverso attività coinvolgenti e test ride dei loro ultimi modelli. L'evento, che promuove anche la creazione di comunità tra gli amanti delle moto, si terrà in città come Jakarta, Surabaya e Bali, e include attività di intrattenimento e condivisione. Come riportato da beritakuh.com, l'evento mira a rafforzare il legame tra i motociclisti e il patrimonio motociclistico italiano. I partecipanti potranno anche scoprire prodotti locali in collaborazione con aziende della zona, arricchendo ulteriormente l'esperienza.