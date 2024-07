Indonesia: Piaggio Indonesia presenta le novità Vespa al GIIAS 2024

18 Luglio 2024_ Piaggio Indonesia ha portato quattro dei suoi marchi iconici, Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, al Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. L'evento, che si svolge dal 18 al 28 luglio 2024 a BSD City, vede la partecipazione di numerosi visitatori interessati alle novità del gruppo Piaggio. Particolare attenzione è stata riservata ai nuovi modelli Vespa Primavera e Vespa Sprint, che presentano aggiornamenti significativi in termini di design e tecnologia. Ayu Hapsari, PR and Communications Manager di PT Piaggio Indonesia, ha sottolineato l'importanza di questi modelli per il mercato indonesiano. Lo riporta ototrend.com. L'evento offre anche promozioni speciali per i visitatori, con sconti e opzioni di finanziamento agevolato.