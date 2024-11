Indonesia: Piaggio Indonesia presenta l'evento Motion: Aksi Motoplex a Sidoarjo

09 Novembre 2024_ Piaggio Indonesia, che gestisce i marchi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, ha annunciato la sua partecipazione all'evento Motion: Aksi Motoplex a Sidoarjo. Questo evento, che si svolge in diverse città indonesiane, offre un'esperienza unica per gli appassionati di moto, combinando prodotti, servizi e attività ispiratrici. Ayu Hapsari, PR & Communications Manager di Piaggio Indonesia, ha sottolineato l'importanza di questo evento per migliorare l'esperienza di mobilità premium, permettendo ai partecipanti di provare i leggendari veicoli italiani. La notizia è stata riportata da swa.co.id. L'evento include anche attività come test ride e incontri comunitari, promuovendo un forte legame tra i fan delle moto in Indonesia.