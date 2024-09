Indonesia: Piaggio lancia l'evento MOTION per promuovere la mobilità premium

16 Settembre 2024_ PT Piaggio Indonesia ha inaugurato l'evento MOTION: Motoplex in Action, un'iniziativa che si svolge in diverse città indonesiane per promuovere l'esperienza di guida dei suoi marchi iconici italiani come Vespa e Moto Guzzi. Con 59 concessionari Motoplex, l'evento offre ai partecipanti la possibilità di testare i veicoli e partecipare a attività ispiratrici, creando una comunità di appassionati di moto. Ayu Hapsari, PR & Communications Manager di PT Piaggio Indonesia, ha sottolineato l'importanza di questo evento per migliorare l'esperienza di mobilità premium in Indonesia. L'iniziativa, che ha preso avvio nel 2023, ha già riscosso un grande successo tra gli appassionati di motociclismo. La notizia è riportata da markettrack.id. I prossimi eventi si terranno in diverse località, offrendo opportunità uniche per interagire con altri amanti delle moto e scoprire le ultime novità del marchio.