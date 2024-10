Indonesia: Piaggio presenta la nuova Vespa LX con colori freschi e design moderno

30 Ottobre 2024_ Piaggio Indonesia ha lanciato un aggiornamento per il suo scooter Vespa LX, introducendo nuove opzioni di colore per un look più...

30 Ottobre 2024_ Piaggio Indonesia ha lanciato un aggiornamento per il suo scooter Vespa LX, introducendo nuove opzioni di colore per un look più fresco e alla moda. Il Managing Director Marco Noto La Diega ha sottolineato come il modello mantenga gli elementi classici della Vespa, arricchendoli con un tocco di modernità. La Vespa LX è ora disponibile in quattro colori: Blue Capri, Yellow Curioso, Grey Materia e White Innocente, e viene prodotta nella fabbrica di Cikarang, Giava Occidentale. La notizia è stata riportata da jpnn.com, evidenziando l'importanza della Vespa come simbolo di stile italiano nel mondo. Con dettagli distintivi come il sedile marrone e il logo italiano, la Vespa LX continua a rappresentare un'icona di design e cultura italiana in Indonesia.