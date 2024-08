Indonesia: Piaggio presenta le sue novità a Gandaria City con un tocco di stile italiano

09 Agosto 2024_ Gandaria City a Giacarta ospita un evento dedicato ai marchi italiani Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, dal 7 all'11 agosto 2024. I visitatori possono provare in prima persona le ultime novità, tra cui il Piaggio Medley e le nuove Vespa Primavera e Sprint, che combinano design moderno e tecnologia avanzata. L'evento offre anche opportunità di test ride e promozioni speciali, invitando gli appassionati di moto a scoprire il loro stile di guida ideale. La notizia è riportata da swa.co.id. Questo evento sottolinea l'impatto della cultura italiana nel settore della mobilità e l'interesse crescente per i veicoli a due ruote in Indonesia.